В банковских обменниках Киева подешевел доллар.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек - до 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 43,35 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 42,60 грн за евро.

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Курс доллара в Украине: что прогнозируют эксперты

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара в Украине серьезно не изменится.

Такого же мнения придерживается и экономист Олег Пендзин. По его мнению, в конце 2023 года курс доллара может быть намного прочнее.

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