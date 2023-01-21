Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек - до 40,50 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 43,35 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 42,60 грн за евро.
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Курс доллара в Украине: что прогнозируют эксперты
Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара в Украине серьезно не изменится.
Такого же мнения придерживается и экономист Олег Пендзин. По его мнению, в конце 2023 года курс доллара может быть намного прочнее.