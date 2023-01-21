Курс евро в банке остался на уровне предыдущего дня.

Курс наличного долларав "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 43,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро- 42,10 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов

По прогнозам финансовых экспертов, курс доллара в Украине в ближайшее время не претерпит каких-то серьезных изменений.

В частности директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько отметила: "Курс гривни колеблется в пределах узкого коридора 39,5-41,0 грн/долл., реагируя на временные изменения в балансе спроса и предложения. С большой вероятностью аналогичные тенденции будут сохраняться и в ближайшее время".

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