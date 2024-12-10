Курс гривны к евро установлен на уровне 43,83 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 11 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, немного укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,83 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,67/41,69 грн/долл., евро - 43,89/43,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составила 41,85 грн/долл., что на 10 копеек выше вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 44,45 грн/евро, курс продажи - 44,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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