Продать доллар можно в среднем по курсу 41,75 грн, евро - 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 29 января, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,35 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 42,18 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,10 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 29 января, составляет 102 838,40 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 324 046,96 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 29 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,78 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 37 копеек.

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