Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 42,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 5 февраля, снизился на 8 копеек и в среднем составляет 42,07 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,90 грн за евро.

Какой курс доллара в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,79 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,60 грн/евро, курс продажи - 43,39 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 5 февраля, составляет 97 905 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 066 140 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 5 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки. Официальный курс евро установлен на уровне 43,12 грн за один евро, то есть гривня подешевела на 26 копеек.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,30 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,50 до 42,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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