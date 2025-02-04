Курс гривни к евро установлен на уровне 43,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 5 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,12 грн за один евро, то есть гривня подешевела на 26 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,68/41,72 грн/долл., а евро - 43,08/43,11 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 41,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,85 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,50 грн/евро, а курс продажи - 43,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 февраля остался на прежнем уровне и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро, в свою очередь, подешевел сразу на 35 копеек и составляет 43,60 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, а евро - по курсу 42,60 грн за единицу иностранной валюты.

Аналитики считают, что евро достигнет паритета с долларом в этом году. Издание Bloomberg пишет, что евро потянуло вниз из-за спекуляций о том, что США ограничат торговлю с экспортно-ориентированными экономиками региона, что заставит Европейский центробанк активнее снижать процентные ставки.

Вас также могут заинтересовать новости: