Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,30 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,50 до 42,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,80 до 44,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,20 до 44,20 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро спред будет находиться в более широких пределах - от 20 до 50 копеек. В случае существенных колебаний курса евро на межбанке наличный рынок будет оперативно реагировать на это изменением своих ценников в обменниках в течение дня", - отметил эксперт.

Видео дня

Что касается ситуации на межбанке, то, как отметил Козырев, котировки доллара в этот период будут находиться в пределах коридора от 41,50 до 41,95 грн, а курс евро - от 42,86 до 43,96 грн.

Курс доллара в Украине 5 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 5 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,12 грн за один евро, то есть гривня подешевела на 26 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: