Некоторые сети обменников сохранят свою традиционную тактику выставления спреда по доллару и по евро в пределах до 1 гривни, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 9 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,15 до 40,55 грн/долл. и продажа от 40,60 до 40,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро владельцы обменников выставят в пределах ценников: прием от 43,50 до 44,30 грн/евро и продажа от 44,40 до 44,65 грн/евро, уверен эксперт.

Также Козырев добавил, что спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 25 копеек, а по евровалюте будет находиться в пределах от 20 до 35 копеек.

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"Но некоторые сети обменников сохранят свою традиционную тактику выставления спреда по доллару и по евро в пределах до 1 гривни в тех точках обмена валюты, где потребность в наличной гривне у населения максимальна (торговые центры, большие магазины и т. п.)", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что с 10 по 16 июня ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия.

По его прогнозу, рынок привыкнет к новым курсовым показателям. Новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут продержаться до осени, а девальвационные процессы несколько пойдут на спад, спрогнозировал банкир.

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