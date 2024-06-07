Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,65 грн, евро – 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 7 июня остался на уровне предыдущего показателя – до 40,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,10 гривни, евро – по курсу 43,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 40,65 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,15 грн/долл., следовательно, гривня ослабла на 2 копейки.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что НБУ будет пытаться удерживать котировки межбанка в пределах коридора по безналичному доллару от 40 до 41 гривни на торгах, официального курса в пределах 40-40,80 гривни и с коридором на наличном рынке в пределах 39,80-41,60 гривни.

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