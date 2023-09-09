Сообщается, что большинство обменников в эти выходные будут работать в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине на выходных, 9 и 10 сентября, в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,95 грн/долл. и продажа от 38,05 до 38,30 грн/долл.

А курс евро в обменниках в эти дни будет в пределах: прием от 40,20 до 40,80 грн/евро и продажа от 40,90 до 41,25 грн/евро, передает "Минфин".

"Большинство обменников в эти выходные будут работать в формате "с оборота" с достаточно низким уровнем спреда в пределах: по доллару - от 20−25 копеек до максимум 30−45 копеек, а по евро - в пределах от 25 - 50 копеек до максимум 1 гривни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение спреда и по доллару до 1 гривни между курсами покупки и продажи возможно будет только в местах с низкой конкуренцией между обменниками и в крупных торговых центрах.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 8 сентября

Как писал УНИАН, в банковских обменниках курс гривны к доллару 8 сентября ослабел на 10 копеек - до 38,10 грн за доллар. Относительно евро курс гривны сегодня ослабел на 5 копеек и составил 41,15 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 8 сентября возрос на 5 копеек - до 37,90 грн за доллар. В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении не изменился и составил 41,00 грн за евро.

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