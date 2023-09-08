Продать доллар можно в среднем по курсу 37,48 грн, евро – 40,40 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 8 сентября, ослабел на 10 копеек – до 38,10 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны сегодня ослабел на 5 копеек и составил 41,15 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,48 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,40 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" вчера, 7 сентября, подорожал на 15 копеек - до 37,85 грн за доллар. В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до 13 сентября в большинстве банков будет находиться в рамках коридора от 37,00 до 38,20 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - от 37,20 до 38,00 грн/долл.

Что касается курса евро, то в кассах банков он ожидается в пределах 40,00 - 41,50 грн/евро, а в обменниках - от 40,00 до 41,40 грн/евро. Кроме этого, Козырев прогнозирует, что Нацбанк продолжит удерживать безналичный курс доллара на межбанке в пределах 36,57-36,93 грн/долл.

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