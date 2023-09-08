Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 8 сентября, возрос на 5 копеек – до 37,90 грн за доллар.

В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении не изменился и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 гривень, евро - по курсу 40,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Тогда как курс евро при оплате картой в очередной раз подешевел на 17 копеек – до 40,65 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 8 сентября, ослабел на 10 копеек – до 38,10 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослабел на 5 копеек и составил 41,15 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что колебания валютного курса на следующей неделе будут менее заметными благодаря мерам НБУ, и украинская валюта будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро.

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