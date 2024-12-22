По мнению Пендзина, гривна "будет достаточно стабильно девальвировать".

На конец 2025 года курс доллара к гривне составит 47-47,5 грн/долл. Такой прогноз в эфире телемарафона дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он напомнил, что правительство в государственный бюджет на 2025 год заложило среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар.

"Если мы начинаем год 42 гривны за доллар, а, наверное, так оно и будет, то заканчивать, наверное, год мы будем на отметке 47, 47,5 гривны за доллар. Ну, для того, чтобы выйти на среднегодовой 45", - пояснил эксперт.

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При этом, по словам Пендзина, Национальный банк может ввести определенные коррективы, "могут быть даже удешевления до некоторой степени":

"Ну не будет 45 гривен за доллар, а будет 44 гривны - среднегодовой. Но все равно на следующий год надо готовиться к тому, что гривна будет достаточно стабильно девальвировать".

Курс доллара - последние новости

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,88 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем, а доллар отошел от исторического максимума.

Курс доллара в "ПриватБанке" накануне снизился на 5 копеек и составил 42,10 гривны за доллар.

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