Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,19 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 декабря, снизился на 5 копеек и составляет 42,10 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 44,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 грн, евро - по курсу 43,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,05 грн.

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В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составляет 42,07 грн/долл., а продать доллар можно за 42,02 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,07 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

Нацбанк установил на 20 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,58 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 38 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе официальный курс доллара не пересечет границу в 42 гривни, а основные колебания на межбанке будут происходить в пределах 41,6 - 41,9 гривни за доллар.

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