Курс гривны к евро установлен на уровне 43,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,51 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/41,93 грн/долл., евро - 43,50/43,52 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,07 грн/долл., а продать доллар можно за 42,02 грн. Курс наличного евро в обменниках составлял 44,07 грн/евро, а курс продажи - 43,80 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 20 декабря снизился на 5 копеек и составил 42,10 гривни за доллар. Курс евро подешевел аж на 20 копеек и составлял 44,15 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,50 грн, а евро - по курсу 43,15 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе официальный курс доллара не пересечет границу в 42 гривни, а основные колебания на межбанке будут происходить в пределах 41,6 - 41,9 гривни за доллар.

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