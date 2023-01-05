На межбанке наличный доллар останется в рамках коридора от 36,57 до 36,94 грн/долл., отметил экономист.

Курс доллара в Украине в период с 5 по 11 января в банках будет находиться в пределах коридора - от 39,60 до 41,35 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - от 40,10 до 41,10 грн/долл.

Такой прогноз сделал финансовый эксперт Алексей Козырев, отметив, что валютные риски с каждым днем сейчас увеличиваются: "Новогодняя спячка закончилась".

Экономист прогнозирует, что на межбанке ничего не изменится, и наличный доллар останется в рамках коридора от 36,57 до 36,94 грн/долл.

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"Спрос продолжает превышать предложение уже с первых дней января, и Национальный банк уже периодически выходит на рынок и проводит интервенции относительно продажи доллара. Такая же самая ситуация будет и в эти дни. Но, учитывая новогодние праздники, суммы будут несколько меньшими, чем в конце 2022 года. В последнюю неделю 2022-го Нацбанк потратил около 1,1 млрд долл. и таким образом закрыл дефицит, потому я ожидаю, что сейчас он обойдется от 320 до 550 млн долл.", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 5 января

Напомним, в банковских обменниках Киева 5 января курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек - до 40,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 42,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 5 января вырос на 10 копеек - до 40,50 грн за доллар. Курс евро к гривне вырос на 20 копеек - до 42,40 грн/евро.