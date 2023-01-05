Курс евро сегодня составляет 42,40 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня вырос на 10 копеек - до 40,50 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне вырос на 20 копеек - до 42,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро - 41,40 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

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Ситуация с курсом доллара в Украине - что надо знать сейчас

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В инвестиционной компании Dragon Capital прогнозировали, что НБУ может держать официальный курс доллара в Украине неизменным до конца третьего квартала текущего года.

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