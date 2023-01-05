Гривня потеряла в цене и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 5 копеек - до 40,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 42,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 42,00 грн за евро.

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Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в Украине: прогнозы экспертов

Эксперты прогнозируют, что в первую неделю января курс доллара в Украине может несколько измениться.

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень к 41,50 гривень, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривень.

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