Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 февраля, вырос на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 43,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 42,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал до 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 февраля, также вырос - до 44,05 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 20 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек. Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, не изменилась: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,47 гривни за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Член Совета Национального банка Василий Фурман отмечал, что регулятор не ставит перед собой конкретной цели по уровню курса валют. Однако, по его словам, можно ожидать, что в 2025 году курсовые колебания будут умеренными, и в целом ситуация на валютном рынке в Украине в 2025 году обещает быть стабильной и прогнозируемой.

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