Курс гривни к евро установлен на уровне 43,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, не изменилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,47 грн за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне , а евро - 43,49/43,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 19 февраля вырос на 2 копейки и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне не изменился и составляет 43,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,30 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 19 февраля вырос на 6 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 42,85 гривни за единицу иностранной валюты.

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