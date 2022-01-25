Национальный банк Украины на среду, 26 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,30 грн/евро, то есть гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,70/28,72 грн/долл., к евро - на уровне 32,34/32,36 грн/евро.
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Курс на 25 января:
Национальный банк Украины на вторник, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,37 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Прогноз на январь:
Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.
Эксперты также прогнозировали, что с 24 января курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.