Почем доллар после долгих выходных: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу четвертый день подряд растет к доллару - до 26,96 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,96 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд выросла к доллару - на этот раз на одну копейку.

Читайте такжеРада хочет освободить от налогов зарплаты медиков, борющихся с коронавирусом

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,29 грн/евро, что на 5 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 30 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 грн/долл., то есть гривня третий день подряд выросла к доллару - на этот раз на 8 копеек.