В Украине третий день подряд дешевеет валюта: сколько стоит доллар

Сегодня официальная гривня укрепилась к доллару на 8 копеек, а к евро - сразу на 19 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 30 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд выросла к доллару - на этот раз на 8 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,24 гривни/евро, что на 19 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,96/26,99 гривни/доллар, к евро – 29,26/29,29 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 29 апреля, снизилась на 5 копеек - до 27,25 гривни за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем также снизилась на 5 копеек - до 29,60 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на 5 копеек.