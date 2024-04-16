Курс гривны к евро установлен на уровне 42,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

Относительно евро национальная валюта несколько подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,12 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,56/39,58 грн/долл., евро - 42,08/42,09 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличныйкурс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 апреля, вырос на 15 копеек - до 39,80 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,30 гривны за доллар. Средний курс евро к гривне после выходных не изменился и составляет 42,80 гривны за евро, продать евро можно по курсу 42,10 гривны.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 апреля, вырос на 25 копеек и составляет 39,80 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,85 гривны за евро.

Следует отметить, что аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 19 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,70 до 40 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,60 до 39,95 грн/долл.

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