Доллар вырос на 25 копеек.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 апреля, вырос на 25 копеек и составляет 39,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн, евро - по курсу 41,85 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 39,68 грн.

Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 42,55 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 25 копеек - до 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи - 42,65 грн/евро).

Согласно прогнозу аналитика Алексея Козырева, в период до 19 апреля котировки американской валюты на межбанке будут в пределах от 39,15 до 39,80 грн/долл., а курс евро на украинском межбанке в этот период будет в пределах от 41,42 до 42,75 грн/евро.

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