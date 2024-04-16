Продать доллар можно в среднем по курсу 39,30 грн, евро - 42,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 апреля, вырос на 15 копеек - до 39,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне после выходных не изменился и составляет 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 25 копеек - до 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи - 42,65 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 19 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 19 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,70 до 40 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,60 до 39,95 грн/долл.

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