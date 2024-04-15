Такое положение дел может вызвать уменьшение доверия граждан к гривне как надежной валюте для сбережений.

Без достаточной международной финансовой помощи, в частности от США, возможен рост курсов иностранных валют.

По словам председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, ни одна валюта не способна удержаться или оставаться длительное время стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30-40%. Он напомнил, что, согласно государственному бюджету Украины на 2024 год, расходная часть предусмотрена на уровне 3,35 трлн грн, а ожидаемые доходы составят более 1,57 трлн грн. То есть дефицит бюджета в 2024 году составит почти 100%.

Эксперт объяснил, что могло бы ждать страну в случае существенного сокращения макрофина в 2024 году, - это, в частности, рост курсов валют относительно гривны из-за инфляции, уменьшение доверия граждан к национальной валюте как надежной валюты для сбережений и переориентация вкладчиков на иностранную валюту. В свою очередь, неконтролируемое увеличение спроса на валюту фактически заставило бы регулятора вернуть фиксированный курс.

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"В 2024 году такое "апокалиптическое" развитие событий почти невозможно. Хотя, на мой взгляд, конспирология о том, "что было бы", вполне уместна. В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, уровень международной финансовой помощи может сократиться ориентировочно в 1,5 раза - до 25 миллиардов долларов, а в 2026 году международная помощь составит до 12,6 миллиарда долларов. Поэтому внутренние поступления в бюджет через налоги и сборы должны существенно возрасти. А это возможно только в условиях здоровой экономики", - отметил Мамедов.

При этом банкир выразил уверенность, что ситуация с получением международной финпомощи улучшится, что положительно повлияет на экономику и национальную валюту в частности.

Курс валют в Украине - последние новости

Официальный курс доллара в Украине в очередной раз достиг нового исторического максимума - так, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 грн/долл.

Наличныйкурс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 апреля, вырос на 15 копеек - до 39,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,20 грн за доллар.

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