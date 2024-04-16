Основная часть обменников будет работать со спредом в пределах 20-30 копеек по доллару и 20-40 копеек по евро, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 19 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,70 до 40 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,60 до 39,95 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то в банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,70 до 43,15 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,20 до 43,10 грн/евро.

"Основная часть обменников будет работать со спредом в пределах 20-30 копеек по доллару и 20-40 копеек по евро. Из-за значительных колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, во все дни этой недели будет наблюдаться и широкий разброс ценников наличного евро в разных сетях обменных пунктов. Владельцы обменников будут часто в течение дня менять свои котировки приема и продажи евро, в зависимости от ситуации на украинском межбанке и на внешних рынках", - отметил эксперт.

По его прогнозу, в период до 19 апреля котировки американской валюты на межбанке будут в пределах от 39,15 до 39,80 грн/долл., а курс евро на украинском межбанке в этот период будет в пределах от 41,42 до 42,75 грн/евро.

"Евро останется главным спекулятивным инструментом на всех сегментах валютного рынка Украины", - уверен Козырев.

Курс доллара в Украине на 16 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 16 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,57 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривна ослабла на 19 копеек.

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