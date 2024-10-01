Курс гривны к евро установлен на уровне 46,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 2 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, значительно усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,71 грн/евро, то есть гривна укрепилась сразу на 44 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,19/41,21 грн/долл., евро - 46,10/46,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 1 октября не изменился и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 46,40 грн за евро.

Финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что валюта до 4 октября включительно в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 гривны за доллар, а в обменниках - в пределах от 41 до 41,65 грн.

Также эксперты дали украинцам советы, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать. Кроме того, они посоветовали обратить внимание на депозиты в гривне или государственные облигации, а вот держать деньги "под матарцем" - не лучшая идея, потому что они должны работать и приносить доход.

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