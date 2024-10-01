Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 1 октября, не изменился и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 46,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 45,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне - 46,30 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 7 копеек и составляет 41,48 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 46,39 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 46,22 грн/евро.

НБУ установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на вторник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривна ослабилась сразу на 20 копеек.

Также эксперты дали украинцам советы, что делать с валютой сейчас - продавать или покупать.

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