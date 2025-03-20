Курс гривни к евро установлен на уровне 45,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна значительно усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,00 гривень за один евро, то есть гривня укрепилась на 32 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,55/41,58 грн/долл., а евро - 45,03/45,04 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 20 марта снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,88 гривни за доллар. Продать доллар в банках сегодня можно по среднему курсу 41,28 гривни.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 45,62 гривни за евро, а продать евро можно по курсу 45 гривень.

По словам председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Он отметил, что монетарные меры НБУ, влияющие на "прочность" гривны, снизят спрос на валюту, а затем Нацбанк может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

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