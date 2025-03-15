На валютном рынке Украины продолжается период весеннего покоя. Диапазон изменений курсов в течении недели будут минимальными и прогнозируемыми.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на валютном рынке будет и дальше действовать режим управляемой гибкости. По его словам, данная ситуация является залогом защиты от возможных курсовых угроз.
Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине на следующей неделе будет находится в диапазоне 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 23 марта включительно будут стоить 4140 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41400 - 42000 гривень.
Сколько будет стоить 1000 евро в Украине
Лесовой также спрогнозировал курс евро до 23 марта. По его словам, стоит ожидать 44,5 - 45,5 гривни за евро на межбанке и на наличном рынке. Таким образом, 1000 евро в гривнях будут стоить 44500 - 45500 гривень, а 100 евро в гривнях обойдутся в 4450 - 4550 гривень.
Покупать или продавать доллары сейчас
Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что украинский валютный рынок второй месяц подряд демонстрирует относительную стабильность, несмотря на инфляционное давление. При этом колебания доллара в мире частично влияют и на украинский рынок.
Он советует в ближайшие месяц-полтора быть максимально осмотрительными, чтобы не разочароваться. По его словам, скупка валюты не обезопасит от того, что она не будет терять своей покупательной способности.