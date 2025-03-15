Банкир считает, что на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация.

На валютном рынке Украины продолжается период весеннего покоя. Диапазон изменений курсов в течении недели будут минимальными и прогнозируемыми.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на валютном рынке будет и дальше действовать режим управляемой гибкости. По его словам, данная ситуация является залогом защиты от возможных курсовых угроз.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине на следующей неделе будет находится в диапазоне 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 23 марта включительно будут стоить 4140 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41400 - 42000 гривень.

Сколько будет стоить 1000 евро в Украине

Лесовой также спрогнозировал курс евро до 23 марта. По его словам, стоит ожидать 44,5 - 45,5 гривни за евро на межбанке и на наличном рынке. Таким образом, 1000 евро в гривнях будут стоить 44500 - 45500 гривень, а 100 евро в гривнях обойдутся в 4450 - 4550 гривень.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что украинский валютный рынок второй месяц подряд демонстрирует относительную стабильность, несмотря на инфляционное давление. При этом колебания доллара в мире частично влияют и на украинский рынок.

Он советует в ближайшие месяц-полтора быть максимально осмотрительными, чтобы не разочароваться. По его словам, скупка валюты не обезопасит от того, что она не будет терять своей покупательной способности.

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