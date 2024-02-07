Курс гривни к евро снизился до 40,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,59 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 4 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,50 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,57/37,59 грн/долл., евро – 40,47/40,48 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 февраля, увеличился на 2 копеек – 38,07 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,30 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 февраля, остался без изменений – 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,35 грн.

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