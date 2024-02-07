Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 февраля, остался без изменений – 38,05 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,35 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанка" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также без изменений – 40,98 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 7 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,63 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 40,39 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 февраля, увеличился на 2 копейки – 38,07 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,30 грн за евро.

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