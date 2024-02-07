Продать доллар можно в среднем по курсу 37,55 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 февраля, увеличился на 2 копеек – 38,07 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,55 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня остался без изменений – 38,05 грн/доллар (продать доллар можно за 37,95 грн). Курс евро в обменниках уменьшился на 5 копейки, до уровня 41,25 грн/евро (курс продажи – 41,10 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 7 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,63 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 40,39 грн/евро.

Вчера, 6 февраля, наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 20 копеек и составляет 41,40 грн за евро.

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