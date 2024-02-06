Курс гривни к евро установлен на уровне 40,39 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 7 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,63 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 40,39 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,60/37,63 грн/долл., евро – 40,36/40,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 20 копеек и составляет 41,40 грн за евро.

В столичных валютных обменниках курс доллара сегодня не изменился и составляет в среднем 38,05 грн/доллар (продать доллар можно за 37,95 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, снизился на 20 копеек, до уровня 41,30 грн/евро (курс продажи – 41,10 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 6 февраля, подорожал на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 41,45 грн за евро.

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