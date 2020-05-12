Гривня укрепилась к доллару

Нацвалюта по официальному курсу укрепилась к доллару до 26,80 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на две копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,08 грн/евро, то есть гривня также выросла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,75/26,78 грн/долл., к евро – 29,01/29,04 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 12 мая, выросла на 5 копеек - до 27,05 грн за доллар, а стоимость евро выросла на 9 копеек и составила 29,29 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня второй день подряд осталась на уровне предыдущего показателя.