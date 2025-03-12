Отмечается, что российский рубль достиг семимесячного максимума.

В среду, 12 марта, евро достиг пятимесячных максимумов на фоне готовности Украины согласиться на прекращение огня на месяц. При этом акции колебались на фоне планов США по введению пошлин на импорт стали и алюминия.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на европейские акции подскочили на 1,1%, а фьючерсы на индекс FTSE выросли на 0,5% на новостях о том, что США возобновят военную помощь и обмен разведывательными данными с Украиной после того, как Киев согласился принять предложение США о прекращении огня.

Во вторник, 11 марта, курс евро достиг максимального с октября уровня в 1,0947 доллара, а в ходе торгов в Азии оставался неизменным на уровне 1,0913 доллара. Российский рубль накануне вырос до семимесячного максимума.

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В среду вступили в силу 25%-ые пошлины США на сталь и алюминий, которые оказали довольно слабое влияние на цены акций азиатских сталелитейных заводов и вызвали ответные пошлины со стороны Европы.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI был ровным, но неустойчивым. Австралийский бенчмарк закрылся на 9,6% ниже февральского рекорда.

Рынки Гонконга и Китая в целом оставались стабильными, Южная Корея и Тайвань отскочили, а японский индекс Nikkei устоял после падения до почти шестимесячного минимума днем ранее. На Уолл-стрит индекс S&P 500 завершил сессию снижением примерно на 0,8%.

Президент Дональд Трамп пригрозил, а затем передумал удваивать пошлины на сталь и алюминий для Канады до 50%, после того как Онтарио отказалось от планов поднять цену на экспортируемую электроэнергию.

Доллар упал, казначейские облигации выросли, а акции в последнее время подверглись самым сильным распродажам за последние месяцы, поскольку трейдеры опасаются, что пошлины и неопределенность политики повредят росту экономики США.

"Сейчас мы сильно озабочены по поводу экономики США, не снижая прогноза, но закладывая риск рецессии примерно на 40% в прогноз на год", - сказал главный мировой экономист J.P. Morgan Брюс Касман.

Инвесторы, переживающие за экономику, наказали ритейлеров за неутешительные финансовые результаты. Так, акции Dick's Sporting Goods упали на 5,7% на фоне мрачных прогнозов, а акции Kohl's Corp упали на 24% после сообщения о падении продаж.

Акции туристических компаний также пострадали после того, как Delta Air Lines сократила прогноз прибыли вдвое, а конкуренты United и American Airlines предупредили об ухудшении результатов, снижении числа госзаказов и неопределенности, влияющей на спрос.

За ночь канадский доллар достиг недельного минимума, но затем восстановился до 1,445 за доллар. Фьючерсы на американские акции выросли на 0,2%.

Иена снизилась с пятимесячного максимума и торговалась около 148 за доллар. Чувствительный к риску австралийский доллар держался чуть ниже 63 американских центов, а фьючерсы на нефть марки Brent - чуть ниже 70 долларов за баррель.

Падение фондового рынка США - последние новости

Американский фондовый рынок продолжил падение - индекс Nasdaq 100 упал на 3,8%, впервые с 2022 года, а индекс S&P 500 упал на 2,6% на фоне введения Дональдом Трампом пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая. Стратеги и экономисты повышают свои прогнозы относительно экономического спада в США.

В Белом доме попытались объяснить стремительное падение акций ведущих компаний. Там вину за экономическую ситуацию в стране частично возложили на предыдущую администрацию.

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