Пресс-секретарь Белого дома обвинила в проблемах предшественников.

В Белом доме попытались объяснить стремительное падение акций ведущих американских компаний, которое продолжается уже несколько недель. Там вину за экономическую ситуацию в стране частично возложили на предыдущую администрацию.

"Президент Трамп сказал, что мы находимся в периоде экономического перехода. Мы находимся в периоде перехода от беспорядка, который был создан во времена Джо Байдена и предыдущей администрации. Джо Байден оставил эту страну в экономической катастрофе", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь зачитала список проблем, с которыми Штаты столкнулись во времена Байдена. По ее словам, сейчас США находятся в периоде перехода "от того экономического ужаса" к "золотому веку" в американской экономике под руководством бизнесмена Дональда Трампа.

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"Посмотрите на результаты Трампа во время его первого срока. Если люди ищут определенности, они должны посмотреть на послужной список этого президента. Именно поэтому американский народ переизбрал его на эту должность", – добавила Левитт, похвалив Трампа за достижения в течение первых 51 дня второго президентского срока.

Падение фондового рынка США

Американский фондовый рынок продолжает падать. Индекс Nasdaq 100, состоящий из высокотехнологичных компаний, упал на 3,8%, впервые с 2022 года. Индекс S&P 500 упал на 2,6%, сообщает Bloomberg.

Акции падают на фоне введения Дональдом Трампом крупных пошлин против Канады, Мексики и Китая. Стратеги и экономисты повышают свои прогнозы относительно экономического спада в США.

Примечательно, что свое состояние стремительно теряют миллиардеры, которые присутствовали во время принятия присяги Трампом. К примеру, за первые 50 дней президентства Трампа состояние Илона Маска сократилось на 148 миллиардов долларов. Джеф Безос потерял 29 млрд долларов, Марк Цукерберг – 5 млрд долларов, Сергей Брин – 22 млрд долларов.

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