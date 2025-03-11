Курс гривни к евро установлен на уровне 45,21 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также продолжила падение. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,21 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43/41,46 грн/долл., а евро - 45,25/45,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 11 марта вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро сегодня вырос на 19 копеек и составляет 45,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,40 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 11 марта подорожал на 15 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 45,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 44,15 гривни за единицу иностранной валюты.

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