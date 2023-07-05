Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро – 40,40 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 5 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,05 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, по данным инвестгруппы ICU, в июне украинцы продали валюты больше, чем купили, впервые с июля прошлого года. С начала года гривня окрепла более чем на 8%, а по состоянию на конец июня наличный курс в системно важных банках в среднем составлял 36,66 - 37,46 грн/долл.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 9 июля) будет находиться в пределах диапазона 36,8 - 37,4 грн/долл.

Золотько отметила, что на этой неделе следует ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара, ведь завершение периода выплат зарплат должно снизить спрос на валюту со стороны населения.

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