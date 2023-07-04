Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 4 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро-40,10 грн/евро.

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Украинцы в июне впервые почти за год продали больше валюты, чем купили. С августа 2022 года по май 2023 года на розничном рынке преобладала покупка валюты, а в январе и феврале превышение достигало полмиллиарда долларов в месяц. По итогам июня укрепление составило примерно 0,5%, а по итогам первого полугодия гривня усилилась более чем на 8%. По состоянию на конец июня в среднем в системно важных банках наличный курс составлял 36,66-37,46 грн/долл.

В обновленном прогнозе Dragon Capital улучшил прогноз курса гривни на конец года до 39 грн/долл, по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/долл. Прогноз улучшен благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и увеличению ВВП в третьем квартале 2022 года.

При этом прогноз роста ВВП в 2023 году сохранен на уровне +3,0% г/г (прогноз был улучшен в апреле 2023 с -0,5% г/г).

Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что после победы Украины над Россией ситуация на валютном рынке будет зависеть от объема средств, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление. По мнению эксперта, при достаточном объеме средств на восстановление, будет наблюдаться серьезный приток валюты в страну и гривня начнет укрепляться.

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