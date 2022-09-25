Курс гривни к евро составляет 40,90 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте сегодня не изменился и составил 41,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня – 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн за долл., евро-39,90 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – также 37,45 грн.

Курс доллара в Украине: последние новости

Напомним, в конце июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Недавно Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

По прогнозу правительства, не исключено, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По мнению экспертов, теоретически такой сценарий Кабмина, что доллар перевалит за 50 гривень, возможен, но то, что записано в бюджете, особого значения не имеет, так как каждый год правительство закладывает в бюджет определенный курс, и прогнозы эти не сбываются.

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