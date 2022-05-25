Курс гривни в Украине будет укрепляться, спрогнозировал эксперт.

В Украине во время войны с Россией сейчас лучше всего вкладывать гривни в бизнес и получать от него пассивный доход.

Если вложить гривню в бизнес, деньги не будут потерять своей ценности, рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире ТСН.

Эксперт отметил, что деньги невыгодно просто хранить, а гораздо лучше их во что-то вкладывать.

"...Гораздо лучше пристраивать их... в определенный бизнес. Сейчас бизнес в Украине восстанавливается, он нуждается в деньгах. И соответственно подумайте, возможно, вы имеете друзей, товарищей..., с которыми вы можете сделать бизнес, который бы стал пассивным доходом для вас - это лучшая рекомендация, потому что так деньги вернее всего не будут терять своей ценности", - сказал он.

Доктор наук добавил, что в будущем гривня должна укрепляться.

"...Перспектива, в которой гривня будет усиливаться, это перспектива уже в следующем году - 2023-м, когда в Украине в полной мере начнет работать план восстановления и дальнейшей модернизации", - спрогнозировал Длигач.

Напомним, с 21 мая в Украине Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту по любому курсу, но официальный курс доллара в нашей стране остался фиксированным - 29,25 грн/долл. После решения НБУ в киевских обменниках подорожала американская валюта.

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