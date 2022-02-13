В банке напомнили, что совершить покупку через интернет - не так просто.

"ПриватБанк" обвинили в списании средств с карты пожилой клиентки через иностранный сайт.

Об этом идет речь в отзыве пользовательницы из Днепра на сайте "Минфин", которая заявила, что инцидент произошел с ее бабушкой.

По словам женщины, 11 февраля с карты пенсионерки пропали деньги в долларах без единого уведомления от банка.

"Куда же делась безопасность банка? 09.02.2022 бабушка переводила на другую карту этого же банка 165 грн и приходили смс-подтверждения о том "подтверждаете ли вы платёж", а через несколько дней не пришло ни одного смс от банка о том, что кто-то на иностранном сайте оплачивает покупку, хотя и сумма была гораздо значительней (50$) - это около 1450 грн. Карта была выпущена совсем недавно, на интернет-сайтах оплаты ей не осуществлялись, карта всегда лежала в недоступном месте и использовалась только для получения пенсии", - утверждает она.

Женщина добавила, что уже было подано заявление в полицию о мошенничестве, а банк попросили вернуть средства. Она также усомнилась, что "Приват" вернет деньги - там якобы удивились: "Вы из-за такой суммы переживаете так?".

"Да, переживаем, для кого-то это значительная сумма. Вывод один: защиты от мошенничеств в данном банке нет", - резюмировала она.

В ответ представитель "Привата" сообщил в комментарии, что проведение оплаты в интернете возможно лишь в том случае, когда были введены данные карты, известные лишь ее владельцу.

"Если по обращению владельца карты уже подана заявка на обжалование платежа, мы проинформируем его о результате обработки заявки. Запросы на обжалование оплат в интернете прорабатываются в сроки и согласно правилам, установленным международной платежной системой. Со своей стороны мы делаем все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников", - ответили в банке.

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