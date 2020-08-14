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ВВП Украины во втором квартале упало больше прогноза

18:49, 14 августа 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом по сравнению с первым кварталом 2020 года ВВП во втором квартале сократился на 9,9%.

Предыдущие прогнозы

  • Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%.
  • Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.
  • По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, экономика Украины по итогам текущего года упадет не более чем на 5%.

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Автор: Анна Нагорная

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