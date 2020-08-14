ВВП Украины во втором квартале упало больше прогноза

Экономика Украины упала на 11,4% при прогнозированных ранее 11% падения ВВП.

ВВП Украины во втором квартале 2020 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сократился на 11,4%.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом по сравнению с первым кварталом 2020 года ВВП во втором квартале сократился на 9,9%.

Предыдущие прогнозы

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.

По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, экономика Украины по итогам текущего года упадет не более чем на 5%.

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Автор: Анна Нагорная