По словам замглавы Офиса президента, текущий год относительно стабильный с точки зрения финансового рынка и валютно-курсовой политики.

Несмотря на глобальный мировой экономический кризис и пандемию, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной.

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Об этом заявила на пресс-конференции заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Мы видим стабильность курса валюты и финансового рынка. Мы видим одну из самых низких в истории учетных ставок НБУ и низкий уровень инфляции. Соответственно, если сравнивать сегодняшний кризис с прошлыми кризисными ситуациями 2008 года и 2014-2015 годов, можно сделать вывод, что этот год относительно стабильный с точки зрения финансового рынка и валютно-курсовой политики", - сказала она.

Что этому предшествовало

В декабре Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% четвертый раз подряд.

Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2019 года - составила 3,8%, ускорившись с 2,6% в октябре.

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Автор: Богдан Слуцкий