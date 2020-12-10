Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% четвертый раз подряд.
Об этом сообщается в материалах НБУ.
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«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции», - сказано в документе.
Согласно материалам НБУ, ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остается усиление пандемии коронавируса и карантинных мер по его преодолению, что может привести к ухудшению потребительских настроений и угнетению внутреннего спроса, что будет тормозить экономическую активность и инфляцию.
Учитывая рост инфляционного давления, который сочетается с высокой степенью неопределенности, правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%.
«В дальнейшем монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков. В случае быстрой стабилизации эпидемической ситуации экономика продолжит восстанавливаться, что будет сопровождаться умеренным ускорением инфляции. Основным стимулирующим инструментом будет выступать фискальная политика, в том числе ожидаемое повышение минимальной заработной платы», - сказано в документе.
Отмечается, что в то же время Нацбанк, хотя и будет проводить мягкую монетарную политику, готов также отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик.
Вместе с тем реализация негативного сценария развития пандемии будет сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, в то же время регулятор сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс.
Также сообщается, что следующее заседание правления Нацбанка по вопросам монетарной политики состоится 21 января 2021 года.
Смягчение монетарной политики
- 12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.
- Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.
- 24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.
- В третьем квартале 2020 года средние ставки по гривневым кредитам для компаний сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.
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