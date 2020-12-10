Ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остается усиление пандемии коронавируса.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% четвертый раз подряд.

Об этом сообщается в материалах НБУ.

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«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции», - сказано в документе.

Согласно материалам НБУ, ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остается усиление пандемии коронавируса и карантинных мер по его преодолению, что может привести к ухудшению потребительских настроений и угнетению внутреннего спроса, что будет тормозить экономическую активность и инфляцию.

Учитывая рост инфляционного давления, который сочетается с высокой степенью неопределенности, правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%.

«В дальнейшем монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков. В случае быстрой стабилизации эпидемической ситуации экономика продолжит восстанавливаться, что будет сопровождаться умеренным ускорением инфляции. Основным стимулирующим инструментом будет выступать фискальная политика, в том числе ожидаемое повышение минимальной заработной платы», - сказано в документе.

Отмечается, что в то же время Нацбанк, хотя и будет проводить мягкую монетарную политику, готов также отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик.

Вместе с тем реализация негативного сценария развития пандемии будет сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, в то же время регулятор сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс.

Также сообщается, что следующее заседание правления Нацбанка по вопросам монетарной политики состоится 21 января 2021 года.

Смягчение монетарной политики

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

В третьем квартале 2020 года средние ставки по гривневым кредитам для компаний сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

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Автор: Екатерина Жирий