По словам нардепа, законопроектом предлагается самая понятная модель - налогообложение прибыли.

В четверг, 24 апреля, парламентский комитет будет рассматривать проект закона о налогообложении виртуальных активов. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

"Важные новости по крипте. В четверг выносим законопроект о виртуальных активах на комитет. Более 200 страниц. Сложный документ, который объединяет все основные вопросы по криптоактивам. Регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение", - написал он.

Гетманцев, в частности, анонсировал два пункта из законопроекта:

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Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель - налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов. Переходный период. Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

"Больше о законопроекте расскажу в четверг после комитета", - добавил депутат.

Налогообложение криптовалют - последние новости

В апреле Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала документ матрицы налогообложения виртуальных активов, в котором указаны возможные варианты налогов на криптовалюту. В частности, отмечалось, что ставка налогообложения может составлять 18% НДФЛ + 5% военного сбора или же 5% и 9% льготной ставки.

В свою очередь, нардеп Даниил Гетманцев тогда отметил, что опубликованная комиссией матрица "не имеет никакой связи с реальностью".

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