Агрессор намерен отключить удаленный доступ к критичным узлам и сетям, запретить open relay, а также взаимодействие через электронную почту с иностранными IP-адресами.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор усиливает меры безопасности своих банков и критически значимых компаний.

Как сообщает российский "Коммерсант", федеральная служба технического экспортного контроля агрессора (ФСТЭК) предложила критически значимым компаниям - операторам, банкам и структурам - скорректировать работу своих почтовых систем для "повышения их безопасности".

Как говорится в сообщении, ФСТЭК призывает отключить удаленный доступ к критичным узлам и сетям, запретить open relay (серверы, позволяющие бесконтрольно пропускать через себя почту), а также взаимодействие через электронную почту с иностранными IP-адресами (уникальный адрес, идентифицирующий одно или несколько устройств в интернете или локальной сети).

Видео дня

Агрессор намерен устанавить защиту и от "внутренних нарушителей": реализовать запись действий привилегированных пользователей, не допускать пересечений прав администратора и работников и т. д.

"Вопрос адекватности мер - скорее технический, но, очевидно, от бизнеса потребуется немало усилий для обеспечения полного соответствия", - заявил юрист BGP Litigation Никита Жемчугов, отметив при этом, что ситуация напоминает подготовку к переходу субъектов на работу с использованием исключительно российского ПО.

Война в Украине и падение экономики агрессора

После вторжения в Украину, уже в июне 2022 года, впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на август 2022 года война в Украине за квартал отбросила российскую экономику на четыре года назад.

По состоянию на конец сентября 2022 года Россия была на грани полного исчерпания финансовых резервов. По материалам The Insider, согласно проекту бюджета РФ на 2023 год и планам на 2024-2025 годы, в ближайшие годы Россию ждет серьезный дефицит бюджета.

В декабре 2022 года у РФ решили пополнить бюджет за счет уехавших из России. Кроме того, в декабре 2022 года в России ввели "откат" с иностранцев, продающих бизнес на территории агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: